В Удмуртии возбудили дело после массового отравления школьников

ТАСС, 12 ноября. Следователи возбудили уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в селе Каракулино в Удмуртии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве также уточнили, что число школьников, обратившихся за медпомощью, выросло с 8 до 15.

Ранее сообщалось, что школу в удмуртском селе Каракулино, в которой обучается 650 детей, перевели на дистанционное обучение после массового отравления учеников. Вечером 11 ноября ребята начали жаловаться на самочувствие. Случаи зарегистрированы среди школьников разных классов. Сперва за медицинской помощью в больницу обратились восемь человек.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в селе Каракулино Удмуртской Республики (ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СК.

Прокуратура после отравления детей начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в Каракулинской средней общеобразовательной школе.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в настоящее время проводится проверка управления Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что "отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы внешней среды, устанавливается круг контактных лиц с лабораторным обследованием".