В Севастополе из незаконного оборота изъяли партию сигарет без маркировки на 15 млн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Севастополя, который подозревается в незаконном обороте табачной продукции. Как сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, у него изъято свыше 147 тыс. пачек сигарет без маркировки стоимостью более 15 млн рублей.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Севастополю изъяли из незаконного оборота крупную партию табачной продукции без маркировки. По предварительным данным, к противоправной деятельности причастен 31-летний местный житель, который сбывал товар без предусмотренной законодательством РФ маркировки. В результате оперативно-разыскных мероприятий он задержан", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки (ч. 6. ст. 171.1 УК РФ). "В ходе обысков в арендованных подозреваемым гаражах, в его автомобиле и пяти торговых павильонах полицейские обнаружили более 147 тысяч пачек сигарет. По предварительным подсчетам, стоимость продукции превышает 15 млн рублей", - добавила представитель МВД.

Кроме того, у подозреваемого изъято 900 тысяч рублей, компьютерная техника, электронные носители информации и другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.