Суд не смягчил приговор сыну бывшего вице-губернатора Брянской области по делу о ДТП

ТАСС, 12 ноября. Суд оставил без изменений приговор Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области, который осужден на 5,5 года колонии по делу о гибели одного человека в ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщается на сайте Первого кассационного суда общей юрисдикции.

"Приговор Советского районного суда Брянской области от 27 января 2021 года и апелляционное определение Брянского областного суда от 26 марта 2021 г. в отношении Резунова М. А. оставлены без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Советский районный суд в январе приговорил Резунова к лишению свободы на 6,5 года в колонии общего режима, в марте апелляционная инстанция Брянского областного суда смягчила приговор до пяти с половиной лет заключения. Защитник осужденного не согласился с данными решениями и в своей жалобе просил назначить более мягкое наказание, изменить категорию преступления на преступление средней тяжести, а также вид исправительного учреждения.

Отмечается, что судебная коллегия, изучив материалы уголовного дела, проверив доводы кассационной жалобы и выслушав участников процесса, не установила обстоятельств, дающих основание для изменения вида исправительного учреждения.

В ночь на 18 сентября 2020 года Volkswagen, за рулем которого был Максим Резунов, врезался в стоящий впереди автомобиль Toyota Will, который от удара отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota с диагнозом "внутричерепная гематома, ушиб головного мозга" был госпитализирован и позже умер в больнице. Пассажирку автомобиля Mitsubishi с переломом носа отпустили на амбулаторное лечение.