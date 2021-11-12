Нарушенное из-за аварии теплоснабжение 23 домов в Челябинске восстановили

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Последствия коммунальной аварии, которая произошла в четверг на теплосетях в Челябинске и оставила без отопления и горячей воды в двухградусный мороз 23 жилых дома и шесть социальных объектов, устранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "УСТЭК-Челябинск".

"Теплоснабжение потребителей восстановлено. Жилые дома и социальные объекты района подключены к теплоносителю. Совместно с управляющими компаниями проводится регулировка режима теплоснабжения потребителей", - сказали в пресс-службе.

Из-за аварии в четверг без горячей воды и отопления остались 23 жилых дома, два детских сада, три школьных и одно медицинское учреждение в районе улиц Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской набережной.