Двое мужчин замерзли на туристической тропе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Сборщик кедровых шишек в Приморском крае обнаружил на туристической тропе "Ущелье Дарденеллы" тела двоих мужчин. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю. По предварительным данным, они умерли от переохлаждения.

"11 ноября в лесном массиве недалеко от автодороги Шкотово - Партизанск на туристической тропе "Ущелье Дарденеллы" обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть людей наступила от переохлаждения. В настоящее время устанавливаются личности пострадавших", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, установлено, что мужчины работали на располагавшейся рядом ферме. На тропу они пошли собирать кедровые шишки вместе с собакой. Когда тела обнаружил другой сборщик шишек, собака продолжала сидеть рядом с телами хозяев. Ведется доследственная проверка.

Ущелье Дарданеллы - одно из популярный у туристов мест на юге Приморского края, оно располагается в долине реки Тигровой.