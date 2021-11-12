В Подмосковье пьяный полицейский ранил девушку из пистолета в ходе конфликта в такси

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудник полиции ранил из травматического пистолета 20-летнюю девушку в ходе словесного конфликта в такси в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило сообщение от водителя такси о том, что у деревни Деулино на Новоугличском шоссе между пассажирами произошел конфликт. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель такси вез мужчину и девушку. Во время движения между ними произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения", - сказала она, добавив, что пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Как отметила Петрова, в результате медицинского освидетельствования установлено, что оба пассажира были пьяны. "При досмотре у пассажира, сопровождавшего девушку, обнаружен травматический пистолет. Установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области", - добавила она.

По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, по словам Петровой, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Ранее в интернете появилась информация о том, что конфликт в такси произошел между отцом с дочерью.