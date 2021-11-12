Сафронов получил выговор в СИЗО после обнаружения в его камере бритвенного лезвия

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов ранее получил два выговора от администрации СИЗО "Лефортово", один из которых - за обнаружение в его камере лезвия бритвы. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, посетивший обвиняемого в изоляторе.

"В администрации изолятора нам сообщили, что у Сафронова было два выговора. Один - за хранение лезвия бритвы, второй - за первую попытку приклеить антенну к стене. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключенный, в соответствии с законом, может быть водворен в карцер", - сказал он.

Мельников подчеркнул, что оба выговора Сафронов получил до того, как его отправили в карцер на трое суток. При этом сам Сафронов утверждает, что лезвие было не его, а осталось в камере от предыдущего заключенного. Как отметил Мельников, журналист рассказал наблюдателям, что им с сокамерником удалось после возвращения из карцера ладить работу телевизионной антенны в рамках правил СИЗО.

"По словам Сафронова, карцере он провел трое суток, много читал, в частности "Игру престолов". Еще ему надоела музыка Грига и Прокофьева, потому что там почти все время включают радиостанцию "Орфей", по которому ее и "крутили". Новости радиостанции "Маяк" в карцере включали недолго утром и вечером", - сказал Мельников. По его словам, администрация СИЗО обещала пересмотреть набор транслируемых радиостанций.

Ответственный секретарь ОНК подчеркнул также, что Сафронову до сих пор не доставляют письма и не отправляют его корреспонденцию. "При этом он получил передачу с теплыми вещами" - заключил правозащитник.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.