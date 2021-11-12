Суд вынес приговор четырем участникам хищений при строительстве космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор фигурантам уголовных дел по факту хищения денежных средств на общую сумму более 400 млн рублей при строительстве космодрома Восточный в Амурской области, сообщается в пятницу на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

"Вынесен приговор четырем соучастникам хищения денежных средств при строительстве космодрома Восточный", - говорится в сообщении.

Руководитель "Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" Евгений Ермолаев, и.о. начальника ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров, а также генеральные директоры ООО "ЦНИИМЦЕН" и ООО "Госнорматив" Ольга Зугаева и Сергей Поливанов признаны виновными в организации и пособничестве растрате, в растрате, в легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем.

Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы, Захарову и Зугаевой - 4,5 года каждому, Поливанову - в виде четырех лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Своей вины соучастники в ходе следствия не признали.

Следствием и судом установлено, что фигуранты осуществили хищение путем растраты денежных средств ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" и ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" под видом исполнения договоров, заключенных указанными государственными предприятиями с подконтрольными Ермолаеву коммерческими организациями, на разработку сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве космодрома, причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 404 млн рублей.