Прокуратура утвердила обвинение фигурантке дела о торговле детьми в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение одной из фигуранток дела о торговле детьми, дело направят на рассмотрение в Октябрьский районный суд Красноярска. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми, были задержаны директор одной из фирм и еще несколько человек. По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Для этого подыскивались гражданки России и Казахстана, готовые родить ребенка и отдать его. После этого в Камбодже женщины проходили медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

"Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней иностранной гражданки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми") <...>. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что речь идет о гражданке Казахстана.

По версии следствия, девушка родила ребенка в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства, получила свидетельство о его рождении, в котором была указана в качестве матери. Затем в нотариальной конторе оформила доверенность на руководителя фирмы и его сообщников на представление интересов в любых организациях и учреждениях, в том числе на распоряжение ее малолетним ребенком. Передав им указанные документы, она уехала в иностранное государство, получив за продажу ребенка $13 тысяч. В дальнейшем директор фирмы и его сообщники забрали новорожденного из медицинского учреждения для передачи его третьим лицам за денежное вознаграждение.