СМИ: бандиты в Нигерии захватили город

ПРЕТОРИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные люди захватили город Гатава в штате Сокото на севере Нигерии, взяли пять жителей в заложники и потребовали за них выкуп в 500 тыс. найр (около $1 тыс.). Об этом сообщила в пятницу газета Premium Times.

По данным очевидцев, преступники увели с собой заложников и заявили, что не отпустят их до выплаты объявленной суммы. Примерно месяц назад они похитили 20 человек из того же города и взяли 11 млн найр (примерно $20 тыс.) в качестве выкупа.

Газета отмечает, что подобные нападения становятся регулярными и что бандиты облагают жителей своего рода налогом. Так, в соседнем с Гатавой населенном пункте Тара они потребовали с населения 7 млн найр, в этом случае без захвата заложников.