В Подмосковье возбудили дело в отношении полицейского, выстрелившего в свою дочь

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи обвинили в покушении на убийство полицейского, ранившего из пистолета свою дочь в ходе конфликта в машине в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Сергиеву Посаду 47-летнему сотруднику одного из подразделений органов внутренних дел предъявлено обвинение в покушении на убийство своей 20-летней дочери", - сказала Врадий, добавив, что в ближайшее время следствие будет просить его ареста.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным следствия, 11 ноября в такси между пьяным обвиняемым и его дочерью произошел конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшей. Девушка была госпитализирована в местную больницу, где ей проведена операция. Следователи допросили очевидца, планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, баллистической экспертиз.

Полицией назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.