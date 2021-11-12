{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье возбудили дело в отношении полицейского, выстрелившего в свою дочь

В ближайшее время следствие будет просить его ареста
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи обвинили в покушении на убийство полицейского, ранившего из пистолета свою дочь в ходе конфликта в машине в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Сергиеву Посаду 47-летнему сотруднику одного из подразделений органов внутренних дел предъявлено обвинение в покушении на убийство своей 20-летней дочери", - сказала Врадий, добавив, что в ближайшее время следствие будет просить его ареста.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным следствия, 11 ноября в такси между пьяным обвиняемым и его дочерью произошел конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшей. Девушка была госпитализирована в местную больницу, где ей проведена операция. Следователи допросили очевидца, планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, баллистической экспертиз.

Полицией назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.

Теги
Россия
Журналистам Баданину и Верзилову грозят штрафы за нарушение работы СМИ-иноагентов
Им грозят штрафы по 10 тыс. рублей
Читать полностью