Специалисты зафиксировали случай выброса рыбы в реке в пригороде Томска

ТОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Областного комитета охраны окружающей среды и природопользования проверяют информацию по выбросу рыбы в реке Большая Киргизка в пригороде областного центра после публикации соответствующего видео в социальных сетях. На месте отобраны пробы, которые после лабораторного анализа помогут установить причину явления, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором житель села Копылово под Томском зафиксировал десятки мертвых рыб в реке Большая Киргизка. По его словам, причина выброса рыбы - вода, отравленная навозом. Остальные обитатели реки собираются в чистых заводях, где их можно поймать голыми руками. В пятницу появилась еще одна видеозапись, сделанная, по словам автора, около крупного аграрного предприятия "Межениновская птицефабрика" (находится близ села), на котором видно, как из трубы в снег течет черная жидкость.

"В реке отобраны пробы, пробы уже в работе. Занималась отбором проб наша химико-аналитическая лаборатория облкомприроды. Это может сделать только эта лаборатория, берутся пробы воды в низине, где рыба плавает, и вверх по течению", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что к проверочным мероприятиям приступили и сотрудники Росприроднадзора, которых сразу уведомили о происшествии работники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Результаты анализа будут получены в течение 10 дней. После их передадут в правоохранительные и контрольные органы.