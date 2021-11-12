В Татарстане ликвидировали ячейку экстремистской организации "Нурджулар"

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД и УФСБ в Татарстане провели операцию по задержанию участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар". Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Трое фигурантов ячейки экстремистской организации "Нурджулар" были задержаны и арестованы", - сказал собеседник агентства.

Официальной информацией о задержании агентство пока не располагает.

Приволжский районный суд Казани 2 ноября 2021 года приговорил бывшего имама мечети Аль-Иман и экс-преподавателя Российского исламского института Габдрахмана Наумова к 6,5 года колонии общего режима за организацию и финансирование ячейки экстремистского объединения "Нурджулар".