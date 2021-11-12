В Москве осудили бывшего работника банка за манипулирование рынком

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы признал виновным в манипулировании рынком бывшего работника одного из крупнейших банков и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Суд признал бывшего старшего дилера управления операций на валютном и денежном рынках департамента операций на финансовых рынках дирекции казначейства одного из столичных банков и его соучастника виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ ("Манипулирование рынком"). Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - сказала она.

Бывший работник банка при посредничестве своего знакомого в период с апреля по июнь 2018 года в нарушение действующего законодательства совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами, что является манипулированием рынком. В результате совершения более 50 операций по указанной схеме извлечен излишний доход в размере свыше 49 млн рублей.