Рослесхоз назвал семь самых горимых регионов РФ в 2021 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Якутия, Чукотка, Магадан, Иркутская, Хабаровская, Тюменская области и Камчатский край стали самыми горимыми регионами в 2021 году. Об этом сообщил в пятницу глава Рослесхоза Иван Советников.

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"94% пройденной площади, коллеги, пришлись на семь самых горимых регионов. <…> Но по остальной стране мы прошли [сезон] относительно неплохо", - сказал он на заседании Совета федерации по вопросам развития лесного комплекса.

По словам Советникова, в список этих регионов вошли Якутия, Чукотка, Магадан, Иркутская, Хабаровская, Тюменская области и Камчатский край.

По данным Авиалесоохраны на 00:00 часов 12 ноября, лесных пожаров на территории России нет. Пожароопасный сезон открыт в 23 субъектах РФ.