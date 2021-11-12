Уголовное дело за подделку сертификата о вакцинации от ковида возбудили в Череповце

ВОЛОГДА, 12 ноября. /ТАСС/. Управление МВД РФ по Череповцу возбудило уголовное дело по факту использования подложного сертификата о вакцинации от коронавируса. Жительница Череповца приобрела поддельный документ с помощью дочери, проживающей в Воронежской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Вологодской области.

"В отношении жительницы Череповца отделом дознания УМВД России по Череповцу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот, поддельных документов". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сообщение о поддельном сертификате поступило в УМВД по Череповцу от службы безопасности одного из предприятий города. При проверке информация подтвердилась. Правоохранители выяснили, что череповчанка 1970 года рождения в решении вопроса фиктивной вакцинации прибегла к помощи своей дочери 1992 года рождения, проживающей в Воронежской области. Девушка обратилась в медицинское учреждение города Россоши. Неустановленное лицо без присутствия череповчанки зафиксировало в журнале информацию о ее вакцинации 2 и 23 июля этого года.

На 12 ноября в Вологодской области выявлено 82 935 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 406. Выздоровели 73 238 человек, умерли 2 325. Привито более 420 тыс. жителей области, или каждый третий. В регионе действуют все ограничения, объявленные на федеральном уровне: масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция, самоизоляция непривитых граждан старше 60 лет, перевод работающих пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями на дистанционку, запрет на работу предприятий общепита в ночное время, с 23 до 6 часов. Также объявлена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, она должна быть завершена до 25 декабря. Режим повышенной готовности продлен в области до конца ноября.