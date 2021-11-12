Уголовное дело возбудили в Курской области после массовой гибели рыбы в реке

КУРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Курской области по факту гибели более 1 тыс. особей рыбы после загрязнения русла реки Снагость, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Кореневского района взяла на контроль расследование уголовного дела о массовой гибели рыбы в реке Снагость. В результате попадания загрязняющих веществ в русло произошла массовая гибель рыбы в количестве более 1 тыс. особей", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре Курской области, исследования проб воды показали превышение предельно допустимой концентрации фосфатов и марганца.