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Суд 23 ноября начнет слушать иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"

На заседании ответчик сможет передать свой отзыв на исковое заявление и заявить ходатайства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд 23 ноября проведет подготовку по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом), сообщает пресс-служба организации.

"Предварительное заседание суда назначено на 23 ноября на 10:30 мск", - сообщает правозащитный центр.

На этом заседании ответчик может передать свой отзыв на исковое заявление, заявить ходатайства, также должна быть назначена дата рассмотрения дела по существу.

8 ноября прокуратура Москвы обратилась в Московский городской суд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

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