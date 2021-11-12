Суд 23 ноября начнет слушать иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд 23 ноября проведет подготовку по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом), сообщает пресс-служба организации.

"Предварительное заседание суда назначено на 23 ноября на 10:30 мск", - сообщает правозащитный центр.

На этом заседании ответчик может передать свой отзыв на исковое заявление, заявить ходатайства, также должна быть назначена дата рассмотрения дела по существу.

8 ноября прокуратура Москвы обратилась в Московский городской суд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".