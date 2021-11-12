Суд Литвы по делу о шпионаже в пользу РФ назначил двум гражданам реальные сроки заключения

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Клайпедский окружной суд объявил в пятницу приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Литвы, обвинявшихся в шпионаже в пользу России. Об этом судебная инстанция, рассматривавшая дело в рамках закрытого слушания, сообщила на своем сайте.

"Не признавший свою вину Алексей Грейчюс приговорен к четырем годам лишения свободы, признавшему вину Миндаугасу Туникайтису назначено наказание в виде лишения свободы на срок полтора года", - говорится в сообщении. Приговор, как отметил суд, в течение двадцати дней может быть обжалован в апелляционном порядке.

Обвиняемыми по делу проходили руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис" Алексей Грейчюс, который в 2015 году баллотировался в городской совет Клайпеды по списку партии "Союз русских Литвы", а также Миндаугас Туникайтис, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. По данным следствия, они не были знакомы. Грейчюс ранее был в числе организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы, годовщин освобождения города. К 70-летию этого события в 2015 году "Ювенис" издал и передал в библиотеки школ Клайпеды брошюру, посвященную освобождению города-порта.

По утверждению следствия, обвиняемые выполняли за финансовое вознаграждение поручения, направленные против безопасности республики. Эти поручения им якобы давал некий сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области, который использовал вымышленное имя.

Как отмечало посольство РФ в Литве, преследование властями молодежного активиста Грейчюса вписывается в репрессии властей за право свободно думать, говорить и писать.