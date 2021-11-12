Выброс фтороводорода в Кирово-Чепецке мог произойти из-за нарушения техпроцесса

КИРОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты предполагают, что нарушение технологического процесса могло привести к выбросу токсичного газа фтороводорода на заводе "Галополимер Кирово-Чепецк" в Кировской области, сообщили ТАСС в ЕДДС Кирово-Чепецка.

"Нарушение технологического процесса", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о причинах произошедшего.

Он также уточнил, что эвакуация расположенной недалеко от предприятия школы № 4 не потребовалась. "Школу подготовили к эвакуации, всех собрали и хотели эвакуировать, но [по результатам замеров воздуха cпециалистами] Роспотребнадзора, "Галополимера" превышений ПДК не было обнаружено, облако не вышло за пределы границ завода, поэтому решили [эвакуацию] не проводить", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону, подразделениями МЧС совместно с аварийно-спасательными формированиями предприятия проводится осаждение облака паров, что позволило минимизировать последствия аварийной ситуации. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Лидия Князева сообщила ТАСС, что специалисты производят отбор проб воздуха в близлежащих населенных пунктах.

Выброс фтороводорода

По данным администрации Кирово-Чепецка, 12 ноября в 11:50 в цехе 144 на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" произошел выброс фтороводорода, который был локализован в течение часа службами МЧС на промплощадке, взяты пробы воздуха. По данным ведомства, опасности для населения также нет, пострадавших нет. По информации источника в экстренных службах, масса утечки составила 1,4 тонны. Прокуратура Кировской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха по факту инцидента.

Фтороводород - это бесцветный токсичный газ (при стандартных условиях) с резким запахом, при температуре ниже 19,9°C - бесцветная подвижная летучая жидкость. Фтористый водород применяют для получения криолита, фтористых производных урана, фреонов, фторорганических веществ, матового травления силикатного стекла.

Группа компаний "Галополимер" - один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, поставляющий на мировой рынок 9% всего вырабатываемого объема, российский изготовитель фторопластов и изделий из них. В состав группы компаний "Галополимер" в том числе входит ООО "Галополимер Кирово-Чепецк".