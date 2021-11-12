Суд 2 декабря рассмотрит требование ФСИН заменить Соболь условное наказание на реальное

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы 2 декабря рассмотрит ходатайство ФСИН о замене экс-юристу ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь условного наказания на реальное по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Симоновский районный суд города Москвы поступило представление начальника филиала № 15 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве об отмене в отношении Соболь Л. Э. условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда. Заседание назначено на 2 декабря в 10 часов 30 минут", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что ФСИН направила в суд ходатайство об отмене условного осуждения Соболь в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления. Служба исполнения наказания требует заменить осужденной условные исправительные работы на реальные.

Мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Через некоторое время она покинула Россию. Это произошло после ее приговора по второму делу - о нарушении санитарных норм на незаконной акции.