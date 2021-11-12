Бизнесмен из "списка Титова" Дмитрий Зотов получил семь лет колонии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в пятницу приговорил основателя компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, фигурирующего в "лондонском списке Титова" к семи годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Роман Костенко.

"Суд решил признать Зотова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и назначить наказание в виде семи лет заключения с отбыванием в колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор", - сообщил адвокат предпринимателя. Зотов взят под стражу в зале суда. По словам Костенко, бывший заместитель Зотова в "Трансфин-М" Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет.

Ранее прокуратура требовала приговорить Зотова к восьми годам реального срока, а его зама - к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Защита Дмитрия Зотова настаивала на полной невиновности своего доверителя.

Позиции сторон

По словам адвоката бизнесмена, уголовное дело Зотова на самом деле было гражданском-правовым спором. "Мы последовательно доказывали в ходе процесса, что вменяемые в качестве преступления Зотову и Сергеевой сделки были возмездными, прибыльными для потерпевшего - компании "Трансфин-М", проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами, с ведома акционеров и принесли якобы потерпевшему прибыль. Кроме этого, мы убеждали суд в некорректности и недостоверности проведенных следствием экспертиз, и в том, что нельзя подменять понятие "договор купли-продажи" и лизинговых правоотношений. Мы полагаем, что стороной государственного обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым и Сергеевой мошеннических действий, и наличия в их действиях состава вменяемого преступления", - сказал Костенко ТАСС.

Представители "Трансфин-М" заявили агентству, что полностью удовлетворены решением суда. "Качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершенном Дмитрием Зотовым преступлении. Мнимая сделка по продаже 1 000 вагонов скрывалась от акционера, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов - компания ООО "Инвест-Актив" - принадлежит Зотову, а ее номинальный владелец - иностранный гражданин, получал от Зотова ежемесячную зарплату - $30 тыс. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба, множество", - сообщил адвокат Эдуард Исецкий, представляющий интересы компании. Он подчеркнул, что хищение 1 000 вагонов и вывод из компании "свыше 1 млрд рублей на собственные офшорные организации априори не являются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости".

Начало конфликта

Уголовное дело против Дмитрия Зотова возбудили по заявлению действующего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ. После возвращения в Россию в рамках так называемого лондонского списка Бориса Титова летом 2020 года предпринимателя арестовали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, дело возбудили за незаконный перенаем на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Однако затем выявленные Генеральной прокуратурой России нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сам Зотов последовательно не признавал вину в инкриминируемых ему деяниях.