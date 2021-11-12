Автобус съехал с дороги в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Рейсовый автобус съехал с дороги на трассе Богородск - Ключищи в Нижегородской области. Шесть человек обратились за помощью к медикам, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, установлено, что 12 ноября на 6-м км автодороги Богородск - Ключищи водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги (без дальнейшего опрокидывания). В результате ДТП шесть из 10 пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса получил ушибы и от медицинской помощи отказался. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту ДТП проверку начала прокуратура области. Ведомство проверит соблюдение федерального законодательства при оказании услуг.

По предварительной информации регионального Минздрава, один из обратившихся за помощью несовершеннолетний. Все пострадавшие эвакуируются бригадами скорой медицинской помощи в центральную районную больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести.

По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, на данном участке запланирована установка барьерного ограждения. На момент ДТП контракт на установку ограждения уже был заключен, срок его исполнения - до 30 ноября 2021 года.