Московские полицейские спасли уроженца Нигерии, похищенного ради выкупа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции спасли уроженца Нигерии, похищенного в Москве ради выкупа. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в полицию поступило сообщение о том, что в Москве пропал уроженец Нигерии, который приехал на чемпионат мира по футболу в 2018 году. В Москве у него завязался роман с москвичкой, которая сделала ему приглашение, и он остался в России. С конца октября мужчина перестал выходит на связь.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был обнаружен в одной из квартир на востоке Москвы. Предварительно установлено, что неизвестные похитили его и требовали с близких выкуп за освобождение", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемые в похищении выходца из Нигерии доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.