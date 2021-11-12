Один человек погиб при столкновении пяти грузовиков и легковушки в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Пять грузовиков и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, 12 ноября около 14:15 мск на 525-м километре трассы "М7" в Лысковском районе произошло столкновение шести автотранспортных средств: пяти большегрузов и одного легкового автомобиля. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, три человека обратились за медицинской помощью", - сказано в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия приняты меры для организации бесперебойного дорожного движения.

"Организован объезд места аварии - со стороны Воротынца движение отведено влево - в сторону Спасского, со стороны Кстово - на 524-й км трассы "М7" - вправо в сторону Спасского", - добавили в пресс-службе.

По информации Министерства здравоохранения Нижегородской области, двое пострадавших в ДТП были доставлены в ближайшую центральную районную больницу. Пострадавшие - братья-близнецы, получили травмы средней и легкой степени тяжести, оба от госпитализации отказались, им оказывается необходимая амбулаторная медпомощь.