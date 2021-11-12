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Шесть иностранных студентов пропали в Пущине

Местонахождение студентов устанавливается

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция ищет пропавших в Пущине шестерых студентов-иностранцев, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Поступило заявление от руководителя одного из институтов города о том, что из общежития образовательного учреждения в (в Пущино) ушли и до настоящего времени не вернулись шестеро студентов-иностранцев. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчин", - сказали в главке.

Полиция начала доследственную проверку по факту пропажи студентов. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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