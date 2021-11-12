Товарный поезд столкнулся с "Газелью" в Красноярском крае

ТАСС, 12 ноября. Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении товарного поезда и грузопассажирской "Газели" в Красноярском крае, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В Лесосибирске на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда и грузопассажирской "Газели". Погибли пять человек, двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла на перегоне Абалаково.

В пресс-службе краевого главка МЧС агентству подтвердили факт ДТП. Все погибшие и пострадавшие ехали в "Газели". Состав не сошел с рельсов, нарушений в графике движения нет.