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Обновлено 

Товарный поезд столкнулся с "Газелью" в Красноярском крае

Пять человек погибли и двое пострадали
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 12 ноября. Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении товарного поезда и грузопассажирской "Газели" в Красноярском крае, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В Лесосибирске на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда и грузопассажирской "Газели". Погибли пять человек, двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла на перегоне Абалаково.

В пресс-службе краевого главка МЧС агентству подтвердили факт ДТП. Все погибшие и пострадавшие ехали в "Газели". Состав не сошел с рельсов, нарушений в графике движения нет.

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