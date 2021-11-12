В Калининграде суд арестовал обвиняемого в убийстве полуторагодовалого ребенка

КАЛИНИНГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда по ходатайству следствия отправил под стражу 50-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве полуторагодовалого мальчика в поселке Тимирязево Калининградской области. Об этом сообщила журналистам в пятницу представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Сегодня Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК РФ об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в следственный изолятор до 11 января 2022 года", - сообщила Гацко, добавив, что вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.

Вечером 10 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение от 39-летней жительницы Немана Калининградской области об исчезновении ее полуторагодовалого сына, с которым она приехала в гости к своему знакомому в поселок Тимирязево Славского района. Тело ребенка с травмами в области головы обнаружили в чердачном помещении дома, в котором проживает мужчина, уточнила представитель регионального следственного управления.

По предварительным данным, в день происшествия женщина уснула в квартире обвиняемого, ее сын начал капризничать. Плач раздражал мужчину. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика по голове. Его причастность к преступлению установили следователи регионального управления СК РФ в тесном взаимодействии с сотрудниками УУР УМВД России по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").