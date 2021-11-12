Титов считает несправедливым приговор бизнесмену из "лондонского списка" Дмитрию Зотову

Никулинский суд Москвы в пятницу приговорил основателя компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, фигурирующего в "лондонском списке Титова", к 7 годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Защита намерена обжаловать приговор.

"Сегодняшний приговор - вопиющий пример расхождения между ничем не подтвержденными словами и документальными фактами, но это расхождение суд не смутило. Суд закрыл на глаза на все бухгалтерские документы, на все показания экспертов. Будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции", - сказал Титов.

Он напомнил, что потерпевшая сторона (то есть новые собственники "Трансфин-М") настаивает на том, что в 2017 году Зотов нанес ущерб "Трансфин-М" спорной сделкой по продаже 1000 железнодорожных вагонов.

"А теперь только факты, подтвержденные документами, которые никто не пытается оспаривать. Стоимость этих вагонов на балансе "Трансфин-М" к моменту сделки - 1,9 млрд рублей. Сумма сделки - 2,5 млрд рублей. Еще раз - "Трансфин-М" получил (не на бумаге, а фактически) за эти вагоны 2,5 млрд рублей, на 600 млн больше, чем оценивал их сам. Все аспекты сделки, включая сумму и порядок платежей, были одобрены и завизированы более чем двадцатью руководителями компании. Никто из них не оспаривает своего согласия. В суде допрошены эксперты, по их заключению чистая прибыль от сделки - 269 млн рублей после выплаты налогов. На бухгалтерском балансе "Трансфин-М" сделка числится как прибыльная", - пояснил Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что ущерб появился потому, что "новые владельцы компании решили, что четыре года назад вагоны можно было продать дороже: не за 2,5 млрд, а за 2,9 млрд рублей". "То есть Зотов таким фантасмагорическим способом "украл" у них 400 млн рублей. Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя, - считает Титов. - Отдельный аспект, что эта якобы убыточная сделка кредитовалась Сбербанком в объеме 2 млрд рублей. В суде представитель Сбербанка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены, она расценивалась и расценивается как рыночная. А сейчас получается так, что и 2 млрд млрд кредитных денег банку не вернут, а вагоны вернут "Трансфин-М".

Начало конфликта

Уголовное дело против Дмитрия Зотова возбудили по заявлению действующего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). После возвращения в Россию в рамках так называемого лондонского списка Бориса Титова летом 2020 года предпринимателя арестовали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, дело возбудили за незаконный перенаем на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Однако затем выявленные Генеральной прокуратурой России нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сам Зотов последовательно не признавал вину в инкриминируемых ему деяниях.