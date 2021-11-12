На Кубани до 30 декабря за незаконное задержание и мошенничество арестован экс-полицейский

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Геленджикский городской суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу на время следствия бывшего сотрудника полиции Кубани, обвиняемого в незаконном задержании бизнесменов, применении физической силы и мошенничестве. Он арестован до 30 декабря включительно. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в пятницу.

Накануне сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий и мошенничестве, в рамках расследования уголовного дела, где фигурантами проходят четверо сотрудников, ранее был задержан и помещен под стражу еще один из них.

"В ходе судебного заседания рассматривалось ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита против заключения под стражу возражала. Судом ходатайство следствия удовлетворено, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 20 суток до 30 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что при вынесении решения был принят во внимание тот факт, что в силу ранее занимаемой должности обвиняемый может обладать связями в правоохранительных органах, за счет чего может оказать давление на свидетелей или скрыться от органов предварительного следствия.

Ранее в регионе было возбуждено уголовное дело. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, обвиняемый в июле вместе со вторым фигурантом уголовного дела незаконно задержали бизнесменов из строительной компании, необоснованно применили к ним физическую силу и специальные средства, доставили в отдел и требовали передачи денежных средств. После получения 1,7 млн рублей мужчины были отпущены, написали заявление, а сотрудники скрылись и были объявлены в федеральный розыск.