Мать с трехлетним ребенком нашли убитыми в квартире в Оренбургской области

ТАСС, 12 ноября. Тела женщины и трехлетнего ребенка обнаружили в пятницу в квартире в селе Кваркено Оренбургской области с признаками насильственной смерти. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"По данным следствия, 12 ноября в 18:00 (16:00 мск) в квартире жилого дома, расположенного в селе Кваркено Оренбургской области, обнаружены тела 20-летней собственницы квартиры и ее трехлетнего ребенка с признаками криминального характера наступления смерти в виде колото-резаных ран на родителе и удушья на ребенке", - отмечается в сообщении.

Следствие получило сведения о лице, которое подозревается в причастности к убийству. Его местонахождение устанавливается.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").