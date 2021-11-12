Проезд по одной из дорог в Дигорском ущелье Северной Осетии перекрыли из-за камнепада

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Проезд по одной из дорог в Дигорском ущелье Северной Осетии перекрыт из-за камнепада. Работы по расчистке продолжатся в субботу. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МЧС по республике.

"Проезд запрещен на дороге Чикола - Мацута. В 17:30 на телефон ЦУКС ГУ МЧС России по Северной Осетии от диспетчера ЕДДС Ирафского района поступила информация, что на 25-м км автодороги Чикола - Мацута произошел камнепад с перекрытием дорожного полотна, объем - около 200 куб. м", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. В МЧС уточнили, что есть объезд через населенные пункты Мацута, Галиат, В. Згид и Мизур протяженностью около 40 км. В МЧС рекомендуют учитывать складывающуюся дорожную обстановку при планировании передвижений в данном направлении.