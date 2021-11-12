Пострадавших в ДТП с поездом в Красноярском крае доставили в реанимацию

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Двое пострадавших в ДТП с участием грузопассажирской "Газели" и грузового поезда в Красноярском крае доставлены в реанимацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Красноярской железной дороги.

"По предварительным данным, в автомобиле находились семь человек, пять из которых погибли, двое доставлены в реанимацию. Локомотивная бригада не пострадала", - сообщил собеседник агентства. По данным регионального главка МВД, водитель "Газели" выжил.

Вечером в пятницу на регулируемом железнодорожном переезде участка Абалаково - Лесосибирск в Енисейском районе столкнулись грузопассажирский автомобиль и грузовой поезд. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.