Уголовное дело возбудили после ДТП с поездом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения "Газели" и поезда в Красноярском крае, где погибли пять человек. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Возбужденное по данному факту уголовное дело поставлено на контроль прокуратуры", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что оно расследуется МВД по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Авария произошла на перегоне Абалаково в Лесосибирске. На железнодорожном переезде столкнулись товарный поезд и грузопассажирская "Газель". В результате погибли пять человек, двое получили травмы. Состав не сошел с рельсов, нарушений в графике движения нет.

По данным пресс-службы краевого главка МВД, документы у водителя "Газели" были в порядке. Водитель госпитализирован. В машине с работы в гостиницу ехали сотрудники одного из предприятий.

В прокуратуре уточнили, что "Газель" принадлежит территориальной фирме "Мостоотряд-36" АО "Мостострой-11". Ранее сообщалось, что "Мостострой-11" участвует в строительстве Высокогорского моста через Енисей.

По итогам проверки прокуратуры будет дана оценка выполнению требований охраны труда работодателем при организации перевозок работников со строительной площадки, а также полноты реализации органами контроля полномочий в сфере обеспечении безопасности дорожного движения.