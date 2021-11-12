Карантин по бешенству объявили в районе Псковской области

ТАСС, 12 ноября. Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе Псковской области. Эпизоотический очаг выявили на территории сельского поселения «Пригородная волость».

"В Новосокольническом районе введен карантин по бешенству. Зараженное животное выявлено в СП "Пригородная волость" железнодорожной станции Гущино. Там хозяин нашел на своем участке мертвое дикое животное - лису", - говорится в сообщении.

Ветеринарные специалисты выехали на место находки, отобрали патологический материал, доставили в лабораторию, где после исследований установили, что животное было заражено бешенством. "На территории личного подворья и прилегающей территории в радусе 1 км введен 60-дневный карантин", - уточняется в сообщении властей.

В 2021 году это третий раз, когда в Псковской области вводится карантин по бешенству. Ранее ограничения затрагивали территорию моногорода Печоры и два раза (а августе и сентябре) город Великие Луки.