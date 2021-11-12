Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи скончался

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Один из пострадавших при стрельбе в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана умер в больнице, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
"К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов", - сказала ТАСС представитель пресс-службы Минздрава региона.
Состояние других пострадавших
Состояние остальных пострадавших в результате конфликта со стрельбой в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана оценивается как тяжелое.
"Состояние обоих пострадавших в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района тяжелое. Они находятся в операционной центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, Минздрав региона ситуацию держит на контроле и при необходимости готов отправить врачей для транспортировки пострадавших санавиацией в Махачкалу.
Ранее сообщалось, что имам мечети был убит, еще два человека ранены в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана. Возбуждено уголовное дело.