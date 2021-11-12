Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи скончался

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Один из пострадавших при стрельбе в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана умер в больнице, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов", - сказала ТАСС представитель пресс-службы Минздрава региона.

Состояние других пострадавших

Состояние остальных пострадавших в результате конфликта со стрельбой в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана оценивается как тяжелое.

"Состояние обоих пострадавших в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района тяжелое. Они находятся в операционной центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства.