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Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи скончался

Врачи боролись за его жизнь в операционной несколько часов

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Один из пострадавших при стрельбе в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана умер в больнице, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов", - сказала ТАСС представитель пресс-службы Минздрава региона.

Состояние других пострадавших

Состояние остальных пострадавших в результате конфликта со стрельбой в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана оценивается как тяжелое. 

"Состояние обоих пострадавших в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района тяжелое. Они находятся в операционной центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, Минздрав региона ситуацию держит на контроле и при необходимости готов отправить врачей для транспортировки пострадавших санавиацией в Махачкалу.

Ранее сообщалось, что имам мечети был убит, еще два человека ранены в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана. Возбуждено уголовное дело.

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