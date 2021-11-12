Экс-чиновника Смольного подозревают в причинении ущерба на сумму свыше 23 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Экс-глава управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков, задержанный в пятницу сразу после отставки и обыска, подозревается в махинациях, ущерб от которых превысил 23 млн рублей. Материалы, поступившие в суд, указывают, что Барабанщиков обманным путем добивался победы комбината социального питания Красносельского района в конкурсах с наиболее выгодными условиями, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Из материалов, поступивших в суд, следует: фигуранты совместно с иными лицами, в том числе из сотрудников АО "Комбинат социального питания Красносельского района", действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 10 августа 2020 года совершили действия, обеспечивающие победу общества в конкурсах с наиболее выгодными условиями и наименьшим снижением начальной цены контракта, в том числе, в конкурсе, проводимом Комитетом по государственному заказу СПб, путем обмана членов комиссии, указав в заявке недостоверные сведения о наличии в штате сотрудников, которые фактически отсутствуют", - говорится в сообщении.

В результате комбинат заключил контракты на организацию питания в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района и извлек доход на сумму более 167 млн рублей. Фактическим победителем в конкурсе должно было быть признано АО "Столовая №14" с ценовым предложением в 143,5 млн рублей.

Алексея Барабанщикова задержали в пятницу сразу после увольнения и обыска. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Местонахождение денежных средств пока не установлено.