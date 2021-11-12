Пять машин столкнулись на дороге Архангельск - Северодвинск

АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноября. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись в пятницу вечером на трассе Архангельск - Северодвинск. Два человека пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"На дороге Архангельск - Северодвинск столкнулись пять машин, предварительно два человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области, ДТП произошло на 28-м км участка дороги федеральной трассы М-8 Архангельск - Северодвинск. Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты из Северодвинска в составе семи человек.

По данным Севгидромета, в регионе сейчас гололед, в Архангельске минус один градус.