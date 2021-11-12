Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в Татарстане

ТАСС, 12 ноября. Два человека, в том числе ребенок, погибли в пятницу при пожаре в многоквартирном доме в Татарстане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В ходе тушения пожара звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире на втором этаже тела двух человек - мальчика 2017 г. р. и мужчины 1971 г. р.", - отметили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек, пожарные спасли двух человек.

Пожар произошел вечером 12 ноября в подъезде многоквартирного дома на ул. Сайдашева в городе Бавлы. Загорелся диван в квартире на втором этаже. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 20 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и четыре единицы техники.