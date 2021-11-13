Более 30 населенных пунктов в России пострадали от природных пожаров с начала года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 30 населенных пунктов на территории России пострадали от лесных пожаров в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

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"С начала текущего года в России от лесных пожаров пострадали семь населенных пунктов. На их территории повреждены более 60 жилых домов и 14 социально значимых объектов. Ущерб устанавливается", - сказали в ведомстве.

От перехода огня с палов сухой травы пострадали еще больше населенных пунктов - 24. В них полностью сгорели или были повреждены 260 строений, 35 частных жилых домов, более 60 нежилых, 50 садовых домов, а также свыше 100 хозпостроек.

Больше всего от палов сухой травы досталось населенным пунктам в Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Костромской областях, а также в республиках Чувашии и Мордовии.

"К сожалению, в результате ландшафтных пожаров пострадали два человека", - добавили в МЧС.