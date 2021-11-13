В ДТП на Тверской улице в Москве одна девушка погибла

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух девушек в центре Москвы на Тверской улице, одна из них погибла, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Тверской улице водитель сбил двух девушек. В результате одна из них погибла, вторая пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили о ДТП с двумя пешеходами, переходившими Тверскую улицу в неположенном месте. Были перекрыты две из четырех полос в сторону центра, движение уже восстановили.