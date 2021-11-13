{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП на Тверской улице в Москве одна девушка погибла

Еще одна девушка пострадала

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух девушек в центре Москвы на Тверской улице, одна из них погибла, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Тверской улице водитель сбил двух девушек. В результате одна из них погибла, вторая пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили о ДТП с двумя пешеходами, переходившими Тверскую улицу в неположенном месте. Были перекрыты две из четырех полос в сторону центра, движение уже восстановили. 

Теги
Россия
Посетитель кафе ранил двух мужчин во время конфликта в центре Москвы
Мужчина скрылся с места происшествия
Читать полностью