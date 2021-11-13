Свыше четырех тонн рыбных деликатесов и крабов изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

ТАСС, 13 ноября. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО изъяли у браконьеров более четырех тонн рыбных деликатесов и крабов, сообщает пресс-служба ведомства.

"В районе мыса Иванова и в населенном пункте Датта Ванинского района Хабаровского края выявлены граждане России, осуществляющие добычу и переработку для последующей реализации водных биоресурсов. Изьято более двух тонн краба различного видового состава и крабовой продукции, свыше 1,2 тонны мяса морского гребешка и порядка 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов, подтверждающих законность их происхождения", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, ущерб, причиненный браконьерами водным биологическим ресурсам России, превышает 30 млн рублей.