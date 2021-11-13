Нетрезвый водитель сбил трех человек на тротуаре в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар в Новосибирске утром в субботу, сбив трех человек возле автобусной остановки. Одна из пострадавших, женщина 1962 года рождения, от полученных травм погибла на месте, сообщает ГИБДД Новосибирска.

"Водитель 1976 года рождения на автомобиле Lexus LX 470 двигался по улице Одоевского <...>, у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также на трех пешеходов", - сказано в сообщении.

Одна из пострадавших погибла, двое других госпитализированы. По сообщению ГИБДД, установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работает следственно-оперативная группа.