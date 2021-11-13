Автобус попал в ДТП в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус, перевозивший вахтовых рабочих из Нового Уренгоя в Новосибирск, въехал в большегруз Volvo на трассе в Тюменской области, пострадали водитель и пассажир. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Водитель автобуса Setra, в котором находились 28 пассажиров, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, автобус въехал в заднюю часть большегруза Volvo. В ДТП травмированы 55-летний водитель и 23-летний пассажир автобуса. Автобус перевозил вахтовых рабочих из Нового Уренгоя в Новосибирск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу вечером на 453-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.

"Водитель автобуса в этом году три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 18 октября этого года в г. Карасук Новосибирской области, водителя ожидает лишение права управления транспортом по решению суда", - рассказали в ведомстве.