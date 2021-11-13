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В Ижевске нетрезвый водитель устроил ДТП, уходя от преследования

В результате происшествия погибли два человека

ТАСС, 13 ноября. Нетрезвый водитель в Ижевске, уходя от преследования, устроил ДТП, в котором погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в субботу в УГИБДД МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, ночью в Ижевске 24-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2114, ранее лишенный права на управление транспортными средствами, уходил от преследования сотрудников полиции и совершил наезд на опору ЛЭП. "В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ-2114, молодые люди в возрасте 19 и 22 лет, скончались на месте происшествия, водитель и пассажир (22-летний молодой человек) получили травмы, госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится расследование.

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