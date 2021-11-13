Силовики задержали замглавы районной администрации на Ямале

ТАСС, 13 ноября. Первый замглавы администрации Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Семен Свидлов задержан правоохранительными органами. Эту информацию, ранее распространенную порталом Ura.ru, подтвердили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Да, это на самом деле так", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, действительно ли произошло задержание Свидлова. Причина задержания пока не уточняется.

Ранее портал Ura.ru сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Свидлова задержали по подозрению в преступлении коррупционного характера.