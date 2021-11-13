В ДТП в Крыму пострадали 12 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Столкновение автомобиля "Волга" с микроавтобусом произошло на автодороге Севастополь - Ялта, в результате аварии 12 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

"Примерно в 08:40 мск на автодороге Севастополь - Ялта водитель автомобиля "Волга" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с восемью пассажирами. В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля "Волга" в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Движение по одной полосе автодороги закрыто. По факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе ведомства.