Дело о покушении на чиновницу в Тюменской области будет пересмотрено

ТАСС, 13 ноября. Кассационная инстанция вернула на новое рассмотрение дело двух жителей Ярковского района Тюменской области, признанных невиновными в покушении на убийство местной чиновницы. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

"Отца и сына [Нигматуллиных ] обвиняли в поджоге дома чиновницы из Ярковского района, 13 августа 2020 года присяжные вынесли вердикт "не виновен" обоим обвиняемым. На основании этого вердикта суд постановил оправдательный приговор, мужчин освободили из-под стражи в зале суда. <…> Потерпевшая и государственный обвинитель обратились в кассационную инстанцию, она удовлетворила жалобу стороны обвинения и потерпевшей, отменила приговор Тюменского районного суда и вернула дело на новое рассмотрение. Нигматуллиных обвиняют по тем же статьям, что и раньше", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Поджигателей дома и. о. главы района обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Женщина, находившаяся дома, спаслась, она успела вовремя выбежать на улицу.