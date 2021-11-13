Специалисты начали откачку нефтепродуктов с контейнеровоза, севшего на мель у Находки

ТАСС, 13 ноября. Специалисты приступили к откачке нефтепродуктов с севшего на мель у берегов Находки в Приморском крае контейнеровоза Rise Shine, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Откачано уже 5 тонн мазута.

"Вчера к месту аварии был доставлен гигантский кранец для перекачки мазута, сегодня к судну пришвартовался сборщик льяльных вод и приступил к откачке. Перекачано уже 5 тонн мазута. Кроме того, на контейнеровоз доставлен бензиновый генератор для освещения работ на судне. Поэтому откачка продолжится и в ночное время", - сообщил представитель ведомства.

Контейнеровоз сел на мель во вторник. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находится около 300 тонн топлива. Водолазы обследовали левый борт судна, который стоит на скале, и не обнаружили видимых повреждений. Обследование правого борта не началось из-за сильных волн и низкой видимости.