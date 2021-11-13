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В Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время ливней

Ее тело наши рабочие при расчистке русла реки
© Александр Щербак/ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Рабочие при расчистке русла реки в Ялте обнаружили тело пропавшей при летних подтоплениях женщины.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

"В Ялте строители при расчистке русла реки нашли, предварительно, тело женщины, которая пропала летом во время потопа. Опознали по сережкам, но еще в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность", - говорится в сообщении.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В первой половине августа сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.

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